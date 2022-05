Roma, movida fuori controllo. Le operazioni a Ponte Milvio, San Lorenzo e San Paolo: 4 locali chiusi e 3 arresti (Di domenica 22 maggio 2022) Continuano incessanti i controlli da parte della Polizia di Stato nelle zone della “movida” di San Lorenzo, Ponte Milvio e San Paolo. L’obiettivo è quello di contrastare la malamovida, garantendo tranquillità ai cittadini. Gli agenti di Polizia di Stato, il Reaparto Mobile e la Polizia Locale della Capitale, hanno iniziato le attività di controllo venerdì mattina fino alla giornata di ieri. Sono stati chiusi 4 locali, arrestate tre persone, sospese tre licenze e disposte varie denunce. Leggi anche: Roma. Spettacoli dal vivo, ma senza autorizzazione: arrivano i vigili e interrompono le feste Le varie denunce e arresti Durante le verifiche all’interno di un circolo privato, sono state disposte tre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Continuano incessanti i controlli da parte della Polizia di Stato nelle zone della “” di Sane San. L’obiettivo è quello di contrastare la mala, garantendo tranquillità ai cittadini. Gli agenti di Polizia di Stato, il Reaparto Mobile e la Polizia Locale della Capitale, hanno iniziato le attività divenerdì mattina fino alla giornata di ieri. Sono stati, arrestate tre persone, sospese tre licenze e disposte varie denunce. Leggi anche:. Spettacoli dal vivo, ma senza autorizzazione: arrivano i vigili e interrompono le feste Le varie denunce eDurante le verifiche all’interno di un circolo privato, sono state disposte tre ...

