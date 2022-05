Roma, associazioni ambientaliste in piazza per dire no al gas e al nucleare nella tassonomia Ue: “Puntare sulle rinnovabili è l’unica soluzione” (Di domenica 22 maggio 2022) Una partita a calcio con i volti dei leader europei e con la terra al posto del pallone. È il flash mob organizzato da 27 sigle ambientaliste italiane, tra cui Greenpeace Italia, Fridays for future e Legambiente, per protestare contro la proposta di inserire il gas fossile e il nucleare nella tassonomia verde europea per le attività sostenibili, proposta che verrà presa in esame e andrà al voto al Parlamento europeo a Strasburgo tra giugno e luglio prossimi. ”Siamo in piazza oggi per chiedere ai parlamentari italiani ed europei di rigettare questa proposta presentata dalla Commissione – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. “Con questa tassonomia – ha aggiunto Filippo Sotgiu di Fridays for future – verranno etichettate come verdi cose che non lo sono. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Una partita a calcio con i volti dei leader europei e con la terra al posto del pallone. È il flash mob organizzato da 27 sigleitaliane, tra cui Greenpeace Italia, Fridays for future e Legambiente, per protestare contro la proposta di inserire il gas fossile e ilverde europea per le attività sostenibili, proposta che verrà presa in esame e andrà al voto al Parlamento europeo a Strasburgo tra giugno e luglio prossimi. ”Siamo inoggi per chiedere ai parlamentari italiani ed europei di rigettare questa proposta presentata dalla Commissione – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. “Con questa– ha aggiunto Filippo Sotgiu di Fridays for future – verranno etichettate come verdi cose che non lo sono. Le ...

Advertising

isabellarauti : Grazie al Dipartimento “Pari Opportunità, Famiglia e Valori non Negoziabili” di @FratellidItalia che ha partecipato… - Fede_Marchini : RT @LaVeritaWeb: Oggi la manifestazione di cento associazioni pro life per fermare quella che Papa Francesco ha definito la «cultura dello… - BettiAntonella : RT @paolabinetti: ? Oggi a #Roma si troveranno associazioni, per lo più di ispirazione cattolica, con obiettivo di offrire testimonianza fo… - stormi1904 : RT @diarioromano: @marcolatini19 @VIVINSTRADA @gualtierieurope @ROMA_News L’aspettativa è che la presenza di Ciani e Funari non sia episodi… - Kwizera06428241 : RT @il_Timone: Si è svolta ieri la Manifestazione nazionale per la vita, oltre 100 associazioni aderenti, in migliaia hanno dato la loro te… -