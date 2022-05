Roma, Abraham: «Stagione fantastica, ma dobbiamo vincere la Conference» (Di domenica 22 maggio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato in vista della finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord Tammy Abraham ha parlato ai canali ufficiali della Roma in vista della finale di Conference League. Stagione – «È stata una Stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, siamo in finale e per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto». Conference – «I tifosi te lo fanno capire ogni giorno. Per un club cosi importante e con questa storia la bacheca dovrebbe vantare molti più trofei, con questi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tammy, attaccante della, ha parlato in vista della finale diLeague tra i giallorossi e il Feyenoord Tammyha parlato ai canali ufficiali dellain vista della finale diLeague.– «È stata una. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare la squadra, volevo arrivare in finale,qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta, siamo in finale e per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto».– «I tifosi te lo fanno capire ogni giorno. Per un club cosi importante e con questa storia la bacheca dovrebbe vantare molti più trofei, con questi ...

