Roma, Abraham: “Stagione fantastica: a Tirana vogliamo finire il lavoro” (Di domenica 22 maggio 2022) Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di Roma TV in vista della finale di Tirana di mercoledì prossimo contro il Feyenoord in Conference League. Queste le sue parole: “Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference League. Una finale è una finale. E la voglio vincere. E’ stata una Stagione fantastica. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare il più possibile la squadra. Volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta. Siamo in finale, e già per questo abbiamo fatto la storia. Ora vogliamo finire il lavoro. Per chiudere questo cerchio perfetto. Segnare in finale sarebbe un sogno. Soprattutto se poi vincessimo la coppa. Sogno momenti come questo da quando sono ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Tammyha parlato ai microfoni diTV in vista della finale didi mercoledì prossimo contro il Feyenoord in Conference League. Queste le sue parole: “Per me una finale è una finale, che sia di Champions League, del Mondiale o della Conference League. Una finale è una finale. E la voglio vincere. E’ stata una. Quando sono arrivato qui il mio obiettivo era aiutare il più possibile la squadra. Volevo arrivare in finale, vincere qualche trofeo. Siamo sulla strada giusta. Siamo in finale, e già per questo abbiamo fatto la storia. Orail. Per chiudere questo cerchio perfetto. Segnare in finale sarebbe un sogno. Soprattutto se poi vincessimo la coppa. Sogno momenti come questo da quando sono ...

