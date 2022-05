Roland Garros 2022, prima giornata: Fognini affronta Popyrin, subito in campo Alcaraz e Zverev (Di domenica 22 maggio 2022) Tutto pronto per il secondo slam stagionale, il Roland Garros, che prenderà il via in questa domenica 22 maggio sui campi di Parigi. Andiamo a scoprire insieme cosa aspettarci da questa giornata. L’unico italiano in campo sarà Fabio Fognini, che in passato è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale. All’esordio sfiderà l’australiano Popyrin, avversario abbordabile contro cui Fabio scenderà in campo con i favori del pronostico. Il sogno di tutti è il terzo turno con Nadal, ma prima di tutto è fondamentale concentrarsi sull’esordio e partire con il piede giusto. Fabio è reduce dalla sconfitta a Ginevra contro Kokkinanis, perciò deve ripartire dal bel torneo di Roma, in cui ha sconfitto Thiem prima di dare del filo da torcere a ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Tutto pronto per il secondo slam stagionale, il, che prenderà il via in questa domenica 22 maggio sui campi di Parigi. Andiamo a scoprire insieme cosa aspettarci da questa. L’unico italiano insarà Fabio, che in passato è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale. All’esordio sfiderà l’australiano, avversario abbordabile contro cui Fabio scenderà incon i favori del pronostico. Il sogno di tutti è il terzo turno con Nadal, madi tutto è fondamentale concentrarsi sull’esordio e partire con il piede giusto. Fabio è reduce dalla sconfitta a Ginevra contro Kokkinanis, perciò deve ripartire dal bel torneo di Roma, in cui ha sconfitto Thiemdi dare del filo da torcere a ...

