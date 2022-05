Roland Garros 2022, Alcaraz domina Londero e attende Ramos al secondo turno (Di domenica 22 maggio 2022) Carlos Alcaraz ha sconfitto Juan Ignacio Londero attraverso il risultato di 6-4, 6-2, 6-x, aggiudicandosi il pass per il secondo turno del Roland Garros 2022. Successo netto del fenomenale e prodigioso tennista spagnolo, mai seriamente in difficoltà contro il meno quotato argentino, quest’ultimo esperto sulla terra rossa. Il ‘Topito’ non è riuscito concretamente a opporre resistenza al campione di Barcellona e Madrid, constatando semplicemente la superiorità del maestoso talento di Murcia. Alcaraz ha inanellato vincenti straordinari con continuità, imponendosi sia sul piano del ritmo che dal punto di vista puramente tecnico. Oltre la conduzione serena dello spagnolo, non straripante però come in altre occasioni, da evidenziare i troppi errori di ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Carlosha sconfitto Juan Ignacioattraverso il risultato di 6-4, 6-2, 6-x, aggiudicandosi il pass per ildel. Successo netto del fenomenale e prodigioso tennista spagnolo, mai seriamente in difficoltà contro il meno quotato argentino, quest’ultimo esperto sulla terra rossa. Il ‘Topito’ non è riuscito concretamente a opporre resistenza al campione di Barcellona e Madrid, constatando semplicemente la superiorità del maestoso talento di Murcia.ha inanellato vincenti straordinari con continuità, imponendosi sia sul piano del ritmo che dal punto di vista puramente tecnico. Oltre la conduzione serena dello spagnolo, non straripante però come in altre occasioni, da evidenziare i troppi errori di ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - sportface2016 : #RolandGarros, #Alcaraz domina #Londero e attende #Ramos al secondo turno - Lucas51192 : RT @Eurosport_IT: 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei in bach… - zazoomblog : LIVE – Alcaraz-Londero 6-4 1-1 Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Alcaraz-Londero #Roland #Garros -