Riverdale chiude: il motivo della cancellazione della serie (Di domenica 22 maggio 2022) Una delle serie più amate dagli adolescenti, Riverdale, si appresta a salutare il suo pubblico per sempre. Riverdale, una serie che ha appassionato milioni di giovani da tutto il mondo si prepara alla sua ultima stagione, la settima, che andrà in onda nel 2023. La serie, prodotta dalla Warner Bros Television, ha debuttato nel 2017. Riverdale (via social)Iniziata come un mistery teen drama e ambientata nella cittadina statunitense che da il nome alla serie stessa, si è poi evoluta inserendo alcuni elementi soprannaturali ed una trama caratterizzata da un salto temporale. Con le avventure avvincenti del gruppo di ragazzi adolescenti che caratterizzano la serie, ha incantato settimanalmente, davanti la Tv circa 560mila telespettatori.

