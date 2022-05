Riverdale avrà un’ultima stagione: ecco quando la vedremo (Di domenica 22 maggio 2022) Siete fan di Riverdale? Se non vedete l’ora di rivedere sullo schermo le avventure di Archie, Betty, Jughead e Veronica sappiate che c’è la certezza di una settima e conclusiva stagione, in onda all’inizio del 2023. Così secondo The CW television network. Il Ceo Mark Pedowitz ha affermato di credere che la serie meriti un degno finale e “così cerchermo di fare”. Fin dal debutto, nel 2017, la serie (visibile in Italia su Netflix) è diventata un cult. Basata sui popolari personaggi dei fumetti della Archie Comics, tutto si svolge nell’omonima cittadina, Riverdale. Molti gli intrecci narrativi e ottima la descrizione dei protagonisti, al punto da creare una vera affettività nel pubblico. “Non sarà una stagione con pochi episodi”, ha fatto sapere Pedowitz. Altra buona notizia per i fan. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Siete fan di? Se non vedete l’ora di rivedere sullo schermo le avventure di Archie, Betty, Jughead e Veronica sappiate che c’è la certezza di una settima e conclusiva, in onda all’inizio del 2023. Così secondo The CW television network. Il Ceo Mark Pedowitz ha affermato di credere che la serie meriti un degno finale e “così cerchermo di fare”. Fin dal debutto, nel 2017, la serie (visibile in Italia su Netflix) è diventata un cult. Basata sui popolari personaggi dei fumetti della Archie Comics, tutto si svolge nell’omonima cittadina,. Molti gli intrecci narrativi e ottima la descrizione dei protagonisti, al punto da creare una vera affettività nel pubblico. “Non sarà unacon pochi episodi”, ha fatto sapere Pedowitz. Altra buona notizia per i fan. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

FQMagazineit : Riverdale avrà un’ultima stagione: ecco quando la vedremo - LifeInSeriesTv : Ma voi ci credete che finalmente #Riverdale avrà una stagione finale? No, perché io ho temuto che fosse diventata l… - LaScrivana : ora che SO che Riverdale avrà una fine, che non sarà il Beautiful della gen Z, dico che devo recuperarmelo perché h… -