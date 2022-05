Rita | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 22 maggio 2022) Si tratta di un ipocoristico delMargheoriginatosi già durante il Medioevo per aferesi (caduta di una o più silabe), che ha ormai assunto valenza diproprio. “Marghe” è tratto dal termine greco antico ?????????? (margarites), passato poi al latino marga, che significa “perla”. Il fatto che ilsi sia affermato in maniera autonoma si deve soprattutto all’ampia popolarità di santada Cascia, monaca agostiniana e mistica, invocata come taumaturga e santificata nel 1900 da papa Leone XIII. Dall’inizio del Novecento inizia in Italia l’ascesa della popolarità del, che raggiunge la maggiore diffusione intorno al 1950, proprio nel momento di successo diHayworth, attrice statunitense di origini ...