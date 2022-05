Rinnovo Sarri: stasera l’incontro con Lotito? Cosa manca per la firma (Di domenica 22 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del tecnico biancoceleste Archiviata la stagione 2021-2022, in casa Lazio è scattato il tanto atteso rompete le righe per giocatori e membri dello staff. Tranne uno. Maurizio Sarri – infatti – prima di godersi le meritate vacanze vuole chiarire il suo futuro e mettere la firma sul Rinnovo di contratto con il club biancoceleste. Secondo Repubblica è previsto già per questa sera l’incontro con Claudio Lotito per mettere nero su bianco il tutto. L’accordo tra le parti c’è già (sulla base di 3,5 milioni più bonus) restano da definire ancora alcune clausole che entrambe le parti vogliono inserire nel contratto. Tra le tante richieste dell’allenatore, la necessità di migliorare l’area scouting: voci accostano alla Lazio Javier Ribalta, attuale responsabile dell’area tecnica del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del tecnico biancoceleste Archiviata la stagione 2021-2022, in casa Lazio è scattato il tanto atteso rompete le righe per giocatori e membri dello staff. Tranne uno. Maurizio– infatti – prima di godersi le meritate vacanze vuole chiarire il suo futuro e mettere lasuldi contratto con il club biancoceleste. Secondo Repubblica è previsto già per questa seracon Claudioper mettere nero su bianco il tutto. L’accordo tra le parti c’è già (sulla base di 3,5 milioni più bonus) restano da definire ancora alcune clausole che entrambe le parti vogliono inserire nel contratto. Tra le tante richieste dell’allenatore, la necessità di migliorare l’area scouting: voci accostano alla Lazio Javier Ribalta, attuale responsabile dell’area tecnica del ...

