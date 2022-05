Rinnovo Patric, ecco la fumata bianca: prolungamento fino al 2027 (Di domenica 22 maggio 2022) . Il difensore proseguirà coi biancocelesti Era nell’aria, ora manca solo l’ufficialità ma Patric e la Lazio proseguiranno insieme il loro percorso. Come riporta un tweet di Alfredo Pedullà, è stato raggiunto l’accordo tra il centrale difensivo e il club biancoceleste. Il nuovo contratto che lo spagnolo firmerà nei prossimi giorni terminerà nel 2027 e gli farà guadagnare un milione netto a stagione più bonus. Ora manca solo l’annuncio ufficiale da parte del club capitolino ma non ci sono più dubbi: Patric resta a Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Il difensore proseguirà coi biancocelesti Era nell’aria, ora manca solo l’ufficialità mae la Lazio proseguiranno insieme il loro percorso. Come riporta un tweet di Alfredo Pedullà, è stato raggiunto l’accordo tra il centrale difensivo e il club biancoceleste. Il nuovo contratto che lo spagnolo firmerà nei prossimi giorni terminerà nele gli farà guadagnare un milione netto a stagione più bonus. Ora manca solo l’annuncio ufficiale da parte del club capitolino ma non ci sono più dubbi:resta a Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

vocedelverbo_ : mai avrei pensato di essere felice per il rinnovo di patric, sarri è anche questo - lazio24h : Lazio, fatta per il rinnovo di Patric: contratto fino al 2027 - Fidanzaluca02 : #Patric vicino al rinnovo di contratto con la #lazio fino al 2027 - sportli26181512 : #Lazio, nuovo tentativo per #Romagnoli: in settimana vertice con l'agente: Il difensore rossonero è il nome in cima… - Gallodelcalcio : @Laziale_Brioso @binance Oppure Lotito che prende il microfono e annuncia il rinnovo di Patric ?? -