Rinnovo Mbappe | ora trema il Milan | ore calde in casa Real Madrid

(Di domenica 22 maggio 2022) Ultima giornata di campionato in. Il club rossonero è molto vicino allo scudetto, ma intanto c’è chi pensa al calciomercato. La Serie A è ormai a poche ore dal termine, Inter esono a novanta minuti dalla conclusione ed i rossoneri partono avanti rispetto ai cugini in una spettacolare lotta scudetto. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Glongari : Le condizioni del rinnovo di Mbappe sono immorali. - capuanogio : Nel 2020-2021 il #PSG ha fatturato 569,7 milioni di euro con un rosso di 224,3 (348,5 sommando il 2019-2020). Il r… - marcoconterio : ???? Kylian #Mbappé ha appena firmato il rinnovo col #PSG ?? 300 milioni alla firma. 100 milioni di euro a stagione… - simie00 : @ZiDYBALA10 Più li vedo schiumare più godo per il rinnovo di Mbappe - mrmnft : Il famoso calcio del popolo di Ceferin e del suo amicone Nasser Al-Khelaïfi ?? -

Ildicon il Psg e la rivoluzione del club transapino si ripercuote anche sul mercato di Milan e Juventus: doppio colpoMbappe ha rinnovato, per Leonardo e Pochettino l'avventura è finita. ...Kylian Mbappé ha rinnovato il suo contatto col Paris Saint - Germain fino al 2026 per uno stipendio record, si parla di 130 milioni alla firma e 30 netti a stagione. Ecco come hanno reagito i socialL'asso argentino 'Abbiamo ancora l'amaro sapore dell'eliminazione in Champions' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'La stagione è finita e ...Il pullman del Sassuolo è arrivato da poco al Mapei accolto da tantissimi tifosi del Milan, che per l'occasione hanno invaso Reggio Emilia..