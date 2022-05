Ricordate Gaia di Amici? La nuova vita dopo il talent di Maria De Filippi (Di domenica 22 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi Ricordate di Gaia Gozzi che ha vinto la diciannovesima edizione di Amici? Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi la cantante. È stata una delle cantanti più amate nelle ultime edizione del talent show di Mediaset. All’interno della scuola più famosa d’Italia si è fatta conoscere per il suo carattere forte Leggi su youmovies (Di domenica 22 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. VidiGozzi che ha vinto la diciannovesima edizione di? Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi la cantante. È stata una delle cantanti più amate nelle ultime edizione delshow di Mediaset. All’interno della scuola più famosa d’Italia si è fatta conoscere per il suo carattere forte

Advertising

gaia_m_c : RT @about_raffaela: ma vi ricordate…? - interno_gaia : RT @italianarmyfam_: Vi ricordate quando Namjoon disse che stavano girando qualcosa mentre erano a Las Vegas…magari un MV nel deserto del N… - thenoeruss : RT @ItsByeBitch: Ma veramente in pochi ricordate LA VITTORIA PIÙ MERITATA ? Una ragazza, non italiana con la sua famiglia in Brasile, ha vi… - gaia_scardi : Mi ricordate chi sia? Oltre a una grande maleducata intendo #Amici21 - ItsByeBitch : Ma veramente in pochi ricordate LA VITTORIA PIÙ MERITATA ? Una ragazza, non italiana con la sua famiglia in Brasile… -