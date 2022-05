Riconoscete questa bambina? Oggi è una star della musica internazionale | ecco di chi si tratta

Leggi su topicnews

(Di domenica 22 maggio 2022) La celebre artista all’età di 15 anni è stata protagonista di Karaoke, il programma condotto da Fiorello: come se l’è cavata? I lineamenti sono quelli di una ragazzina, ma lo sguardo e soprattutto la voce sono dettagli che ai fan non possono certo sfuggire. Era il 1992 e Fiorello faceva cantare tutta l’Italia con il suo programma Karaoke, una trasmissione che faceva tappa nelle cittàpenisola e portava sul palco la gente comune, invitandola a cantare alcuni brani celebri. In una puntata di Karaoke è andata praticamente in scena la prima esibizione dal vivo di Elisa Toffoli, che all’epoca aveva soltanto 15 anni. Nel filmato, reperibile anche su YouTube, si vede Elisa che canta Questione di Feeling, il famosissimo brano di Riccardo Cocciante e Mina uscito qualche anno prima, nel 1985. Elisa si presenta sul palco di Karaoke con un capello lungo ...