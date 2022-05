Ricchi e Poveri, Marina Occhiena cacciata dalla band: “Mi ero innamorata del marito di Angela” (Di domenica 22 maggio 2022) Voci sempre più insistenti volevano che Marina Occhiena avesse una relazione con Marcellino Brocheler, marito di Angela Brambati, l’altra donna della band che comunque salì sul palco in tre per la prima volta. L’uomo negò ma alla fine la verità emerse. Fu la stessa Bramati a confessarla in un’intervista dopo qualche settimana al settimanale Oggi, uscito il 25 febbraio. La cantante ammise di averli trovati a letto, poi della relazione confermarono anche Franco e Angelo, gli uomini del gruppo. La battaglia divenne anche legale. Marcellino portò via Luca, loro figlio. Marina pensò che dietro c’era la mano dell’ormai ex amica. Il giudice decise poi di riaffidare il figlio alla mamma e con il tempo poi le liti sono state messe da parte, fino alla riunione dello scorso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Voci sempre più insistenti volevano cheavesse una relazione con Marcellino Brocheler,diBrambati, l’altra donna dellache comunque salì sul palco in tre per la prima volta. L’uomo negò ma alla fine la verità emerse. Fu la stessa Bramati a confessarla in un’intervista dopo qualche settimana al settimanale Oggi, uscito il 25 febbraio. La cantante ammise di averli trovati a letto, poi della relazione confermarono anche Franco e Angelo, gli uomini del gruppo. La battaglia divenne anche legale. Marcellino portò via Luca, loro figlio.pensò che dietro c’era la mano dell’ormai ex amica. Il giudice decise poi di riaffidare il figlio alla mamma e con il tempo poi le liti sono state messe da parte, fino alla riunione dello scorso ...

