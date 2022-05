Repubblica: Ibra, Ribery e Marcelo, capaci di vincere senza nemmeno sporcarsi, senza toccare palla (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi si deciderà lo scudetto e anche il destino di chi spera di salvarsi dalla retrocessione. Su Repubblica Gabriele Romagnoli scrive dei totem della panchina, Ibrahimovic per il Milan e Ribery per la Salernitana chiamando in causa anche Marcelo, del Real Madrid. Sono quelli che fanno la differenza anche quando non giocano. “La chiave per l’impresa è anche, follemente soprattutto, qualcuno che non gioca ma sta lì, con il passato addosso, il testimonial della possibilità, la freccia verso il cielo”. “Marcelo ha già 24 titoli e vuole il 25°. Era il più scatenato nella festa dopo la vittoria nella Liga, il suo capello elettrico arriva a bordo campo e dà la scossa ai suoi. Ribery alla terzultima si è fatto espellere per eccesso di foga senza neppure aver ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi si deciderà lo scudetto e anche il destino di chi spera di salvarsi dalla retrocessione. SuGabriele Romagnoli scrive dei totem della panchina,himovic per il Milan eper la Salernitana chiamando in causa anche, del Real Madrid. Sono quelli che fanno la differenza anche quando non giocano. “La chiave per l’impresa è anche, follemente soprattutto, qualcuno che non gioca ma sta lì, con il passato addosso, il testimonial della possibilità, la freccia verso il cielo”. “ha già 24 titoli e vuole il 25°. Era il più scatenato nella festa dopo la vittoria nella Liga, il suo capello elettrico arriva a bordo campo e dà la scossa ai suoi.alla terzultima si è fatto espellere per eccesso di foganeppure aver ...

