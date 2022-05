Real Madrid | Florentino Perez aveva già fissato presentazione di Mbappé

(Di domenica 22 maggio 2022) Ilaspettava, e per i Blancos era ormai cosa fatta.addiritturaladell’attaccante per la giornata del 13 giugno, e, secondo quanto riportato da Foot Mercato,già l’idea di consegnargli la maglia numero 10. Il francese ha però deciso di rimanere al Psg, rinnovando il proprio contratto a cifre mai viste nel mondo del calcio. SportFace.

La novità più importante è la conferma a sorpresa del 23enne bomber francese che sembrava destinato a trasferirsi al. Mbappé ha prolungato con un nuovo triennale (si parla di 300 milioni ...Dopo lo sconcerto, ecco la rabbia. Nella parte blanca dihanno preso malissimo la decisione di Kylian Mbappé di restare al PSG. A Barcellona se la ridono, come se la sconfitta del nemico alleviasse le pene economiche e sportive del Barça. E la Liga ...Il Real Madrid aspettava Mbappé, e per i Blancos era ormai cosa fatta. Florentino Perez aveva addirittura fissato la presentazione dell'attaccante per la giornata del 13 giugno, e, secondo quanto ...Il presidente della Liga, Tebas, annuncia denunce persino all'Unione Europea. Dai Blancos ironia e dalla stampa cifre iperboliche sul contratto ...