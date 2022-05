Quindicesima tappa Giro d’Italia 2022 | Ciccone trionfa a Cogne | Carapaz sempre in rosa

(Di domenica 22 maggio 2022) Arriva il terzo successo italiano sulle strade della corsacon Giulioche ha conquistato in solitaria la, da Rivarolo adi 173 km.mantiene la magliacon 7? su Hindley e 30? su Almeida.: COSA È ACCADUTO? Terzo successo in carriera per Giulioche stacca tutti nel tappone alpino con arrivo a. L’inizio della frazione odierna è piuttosto soft con i big che risentono delle fatiche dei giorni precedenti. A 90 im dal traguardo inizia la fuga di 27 corridoni che, nel ...

Giulio Ciccone vince ladel Giro d'Italia 2022, la Rivarolo Canavese - Cogne, di 178 chilometri. Il ciclista italiano, 27enne di Chieti, della Trek - Segafredo, stacca gli avversari e taglia il traguardo ...Le classifiche generali sempre aggiornate del Giro d'Italia 2022 dopo laRivarolo Canavese - Cogne di 178 km. Di seguito i possessori della maglia rosa, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante ...Ciccone, in fuga fin dal mattino, è stato bravissimo ad attaccare sul duro all’inizio dell’ultima salita, staccando Santiago Buitrago, secondo al traguardo. Giro d’Italia 2022, risultati ed ordine d’a ...Lo si attendeva in chiave classifica generale, ma sin dalle prime battute non è riuscito a tenere il passo dei migliori. Giulio Ciccone non si è dato per vinto, ha atteso la giornata giusta ed è torna ...