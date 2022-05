"Quelle lettere tra mia madre e Antonella Clerici. E poi...": la pazzesca confessione di Massimo Giletti (Di domenica 22 maggio 2022) Un'intervista super-cult, quella concessa da Massimo Giletti al Corriere della Sera di domenica 22 maggio. Il conduttore di Non è l'Arena si racconta a tutto campo, in cui spiega, per esempio, di non essere mai andato in analisi, "ho sempre giudicato con atteggiamento arrogante chi lo faceva. Adesso ho 60 anni e mi sembra che sia un po' tardi per recuperare". Dunque si sbottona sul difficile rapporto coi fratelli, che lo infilavano nel pozzo o lo abbandonavano nel torrente. Dunque si parla di televisione, delle polemiche per il suo programma in cui darebbe troppo spazio ai filo-russi. Ma anche di curiosità. Quando si parla delle sue donne, spiega che alla madre quella che piaceva di più era Antonella Clerici. Giletti infatti afferma: "Le piaceva molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Un'intervista super-cult, quella concessa daal Corriere della Sera di domenica 22 maggio. Il conduttore di Non è l'Arena si racconta a tutto campo, in cui spiega, per esempio, di non essere mai andato in analisi, "ho sempre giudicato con atteggiamento arrogante chi lo faceva. Adesso ho 60 anni e mi sembra che sia un po' tardi per recuperare". Dunque si sbottona sul difficile rapporto coi fratelli, che lo infilavano nel pozzo o lo abbandonavano nel torrente. Dunque si parla di televisione, delle polemiche per il suo programma in cui darebbe troppo spazio ai filo-russi. Ma anche di curiosità. Quando si parla delle sue donne, spiega che allaquella che piaceva di più erainfatti afferma: "Le piaceva molto ...

