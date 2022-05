Pugilato, Anna Lisa Brozzi è campionessa d’Europa nei pesi piuma (Di domenica 22 maggio 2022) Nizza – Il Pugilato italiano è sempre più ‘rosa’. Dopo l’argento di Irma Testa e il bronzo di Alessia Mesiano ai Mondiali Elite (ovvero la boxe olimpica), adesso arriva anche il primo titolo europeo professionistico conquistato all’estero da una pugilatrice italiana. A compiere l’impresa sul ring allestito all’interno del Casinò Ruhl di Nizza, dove ha vinto per KO tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi, è stata Anna Lisa Brozzi, nuova campionessa d’Europa dei pesi piuma che fa parte del BBT Team del manager Davide Buccioni ed è allenata dal Maestro Mario Massai. Studentessa in Scienze Motorie allo Iusm di Roma, la Brozzi è boxeur professionista dal 2019 e abitualmente si allena sul litorale romano, nella palestra ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Nizza – Ilitaliano è sempre più ‘rosa’. Dopo l’argento di Irma Testa e il bronzo di Alessia Mesiano ai Mondiali Elite (ovvero la boxe olimpica), adesso arriva anche il primo titolo europeo professionistico conquistato all’estero da una pugilatrice italiana. A compiere l’impresa sul ring allestito all’interno del Casinò Ruhl di Nizza, dove ha vinto per KO tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi, è stata, nuovadeiche fa parte del BBT Team del manager Davide Buccioni ed è allenata dal Maestro Mario Massai. Studentessa in Scienze Motorie allo Iusm di Roma, laè boxeur professionista dal 2019 e abitualmente si allena sul litorale romano, nella palestra ...

