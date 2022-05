Pugilato, Anna Lisa Brozzi campionessa europea a Nizza (Di domenica 22 maggio 2022) Dal Pugilato italiano continuano ad arrivare soddisfazioni. Dopo l’argento di Irma Testa e il bronzo di Alessia Mesiano ai Mondiali Elite, Anna Lisa Brozzi ha conquistato il primo titolo europeo professionistico all’estero sul ring allestito all’interno del Casino’ Ruhl di Nizza, dove ha vinto per ko tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi. L’azzurra, che fa parte del BBT Team del manager Davide Buccioni ed è allenata dal Maestro Mario Massai, si laurea così nuova campionessa d’Europa dei pesi piuma. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Dalitaliano continuano ad arrivare soddisfazioni. Dopo l’argento di Irma Testa e il bronzo di Alessia Mesiano ai Mondiali Elite,ha conquistato il primo titolo europeo professionistico all’estero sul ring allestito all’interno del Casino’ Ruhl di, dove ha vinto per ko tecnico alla seconda ripresa contro la francese Nahed Kharchi. L’azzurra, che fa parte del BBT Team del manager Davide Buccioni ed è allenata dal Maestro Mario Massai, si laurea così nuovad’Europa dei pesi piuma. SportFace.

