Psg | Pochettino | “Ho saputo del rinnovo di Mbappe qualche minuto prima della comunicazione I meriti sono del presidente”

(Di domenica 22 maggio 2022) PSG– Mauricio, allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato deldial terminepartita contro il Metz, vinta per 5-0. “L’hooggi,. Credo che è importante Kylian, abbiamo parlato molto nell’ultimo anno e mezzo di questa trattativa. Cistati differenti momenti in quest’affare, ma la cosa importante è che Mbappé abbia rinnovato. Quando siamo arrivati un anno e mezzo fa Mbappé veniva criticato, siamo felici di essere riusciti a farlo esprimere al meglio. Ilè una cosa ottima, merito deldirigenza, ed è importante per ...

Advertising

hadrien_grenier : ?? Mauricio Pochettino va quitter le PSG ! (@Romain_Molina) - DiMarzio : Il @PSG_inside cambia volto, attorno al rinnovo di #Mbappe: #Leonardo e #Pochettino ai saluti, per la panchina il s… - AlfredoPedulla : Panchina #PSG: il sogno resta #Zidane, alle spalle un gruppetto di outsider con #ThiagoMotta molto apprezzato. Ma p… - ericson05 : RT @Bolanet: Kylian Mbappe Minta PSG Pecat Leonardo dan Pochettino - HowardNas0415 : RT @DeadlineDayLive: ?? Mauricio Pochettino will leave PSG! (Source: @Romain_Molina) -

TUTTO mercato WEB

Poi però è arrivato l'esonero di Tuchel che ha vinto la Champions con il Chelsea e conla passata stagione la squadra non è andata oltre la semifinale, chi sostituirà Leonardo Ora ...... Zidane il preferito per la panchina - Primo rifiuto del tecnico Zidane @LaPresseCome vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il tecnico preferito dalper sostituireresta ... Mbappé resta al PSG: il club è pronto ad esonerare Pochettino. Anche con Leonardo sarà addio Kylian Mbappé ha firmato un contratto mostruoso con il Paris Saint Germain. L'attaccante era in scadenza di contratto, è sembrato sul punto di firmare per il Real Madrid, ma alla fine è tornato sui su ...Il brasiliano, ex giocatore (e campione del mondo nel 94), allenatore e oggi dirigente sportivo, ha pagato l’ennesimo flop europeo della squadra più ricca e discussa del mondo. Poliglotta, uomo di fas ...