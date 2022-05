(Di domenica 22 maggio 2022) Non solo Kylian Mbappé. A catturare l’attenzione al Psg è anche la questione portieri, con Gianluigiche dalla prossima stagione sarà il numero uno. Ma Keylorha voluto subito chiarire che non andrà da nessuna parte, aprendo lacon l’estremo difensore azzurro: “Se sarò ancora qui a Parigi la prossima annata? Sì certo. Hoduedi” ha detto a Prime Video France. “Io e la mia famiglia stiamo bene qui e siamo felici. Continueremo ad esserlo”, ha concluso. SportFace.

Advertising

MaSte92_ : RT @sportface2016: #Psg, #Navas sfida #Donnarumma: 'Resto qui, ho altri due anni di contratto' - sportface2016 : #Psg, #Navas sfida #Donnarumma: 'Resto qui, ho altri due anni di contratto' - FootAddictFR : Mercato PSG : Navas scelle son avenir ! #football | Daily Mercato - IltitolareIt : Keylor Navas rimarrà al PSG , così ha detto ai microfoni sottolineando di aver altri due anni di contratto con i parigini . - inabedofsilence : L’operazione è ovviamente Donnarumma, profilo perfetto per il PSG: • giovane quindi di prospettiva • free (& friend… -

Keylor(getty images) tutte le notizie di donnarumma keylor -Leggi i commenti Calcio estero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "...Alla guida delservirà un uomo forte ed autorevole e, insieme alla candidatura di Antonio Conte ... Poi c'è il mercato, che si preannuncia di grande impatto per le uscite (, Paredes, Di Maria, ...Sebbene la scena se la sia presa nelle ultime ore Kylian Mbappé, in casa Paris Saint-Germain non possono passare inosservate le parole di Keylor Navas. Il portiere, ieri in campo come titolare nell'ul ...Psg ds Leonardo - In casa Psg sono giorni di grandi cambiamenti. Se ieri sera il club francese ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Mbappè fino ...