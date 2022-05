Psg, Messi: “Vincere il campionato era un obiettivo, nel 2022 succederanno cose belle” (Di domenica 22 maggio 2022) Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Lionel Messi ha fatto un bilancio della stagione volta al termine. L’argentino non ha brillato con la maglia del Psg ma appare piuttosto ottimista in vista del futuro. “La stagione è finita e volevo ringraziare i miei compagni di squadra per come mi hanno trattato da quando sono arrivato e la mia famiglia per avermi sempre accompagnato e sostenuto – si legge – È stato un anno ‘diverso’ a causa di tutto quello che è accaduto, ma alla fine abbiamo vinto il campionato e questo mi rende felice perché si tratta del primo trofeo che conquisto qui a Parigi“. Infine, la Pulce ha aggiunto: “Sono sicuro che nel 2022 succederanno cose belle, sarà un anno importante e lotteremo per essere competitivi e ambiziosi in tutte le competizioni. Abbiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Lionelha fatto un bilancio della stagione volta al termine. L’argentino non ha brillato con la maglia del Psg ma appare piuttosto ottimista in vista del futuro. “La stagione è finita e volevo ringraziare i miei compagni di squadra per come mi hanno trattato da quando sono arrivato e la mia famiglia per avermi sempre accompagnato e sostenuto – si legge – È stato un anno ‘diverso’ a causa di tutto quello che è accaduto, ma alla fine abbiamo vinto ile questo mi rende felice perché si tratta del primo trofeo che conquisto qui a Parigi“. Infine, la Pulce ha aggiunto: “Sono sicuro che nel, sarà un anno importante e lotteremo per essere competitivi e ambiziosi in tutte le competizioni. Abbiamo ...

