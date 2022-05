Psg | Di Maria | “Juventus? Nessuna firma | vedrò più avanti”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) Futuro ancora incerto per Angel Di, che dopo sette anni lascia il Psg. “Se hoto per la Juve? No, sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia.più in là cosa è meglio” ha detto il centrocampista a ‘L’Equipe’. “Sono stati sette anni incredibili, indimenticabili – aggiunge -. Perchè non ho rinnovato? E’ la decisione del club. Io volevo restare un altro anno per realizzare ciò che sognavo, vincere la Champions League con il Paris. Ci siamo andati molto vicini, perdendo in finale. E’ l’unica cosa che mi lascia dei rimpianti. Ma i ragazzi ci riusciranno” conclude Di. SportFace.