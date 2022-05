“Preoccupazione massima”. L'ex ministro Damiano in ansia per le conseguenze della guerra (Di domenica 22 maggio 2022) Cesare Damiano, componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ed ex ministro del Lavoro nel governo guidato da Romano Prodi, è più che in ansia per ciò che sta succedendo all'economia a causa dello scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina. Damiano espone i suoi timori nel corso dell'edizione del 22 maggio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Credo che noi dobbiamo concentrare tutti gli sforzi sulla riapertura di un dialogo. L'ha detto Mario Draghi, l'ha detto l'Europa, bisogna chiamare al tavolo i contendenti, anche con il coinvolgimento delle grandi potenze. Sappiamo che ruolo importante possono svolgere Stati Uniti e Cina, perché la contesa purtroppo sta conquistando una dimensione globale. Bisogna sostituire le parole ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Cesare, componente del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL ed exdel Lavoro nel governo guidato da Romano Prodi, è più che inper ciò che sta succedendo all'economia a causa dello scoppiotra Russia ed Ucraina.espone i suoi timori nel corso dell'edizione del 22 maggio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Credo che noi dobbiamo concentrare tutti gli sforzi sulla riapertura di un dialogo. L'ha detto Mario Draghi, l'ha detto l'Europa, bisogna chiamare al tavolo i contendenti, anche con il coinvolgimento delle grandi potenze. Sappiamo che ruolo importante possono svolgere Stati Uniti e Cina, perché la contesa purtroppo sta conquistando una dimensione globale. Bisogna sostituire le parole ...

Advertising

AlBizzotto : RT @tempoweb: “Preoccupazione massima”. L’ex ministro #Damiano in ansia per le conseguenze della #guerra #ucraina #economia #russia #contro… - tempoweb : “Preoccupazione massima”. L’ex ministro #Damiano in ansia per le conseguenze della #guerra #ucraina #economia… - GiusBosc : @IrideIva Ovviamente, massima preoccupazione per la vita del ragazzo, massimo tifo per lui, per la sua famiglia e p… - _rexlap1ss : la vita era bella guardavo video di yandere simulator tutto il giorno e la mia massima preoccupazione era ascoltare i twenty one pilots - eliansiaa : Vorrei andare tantissimo a Disneyland, partire domani mattina e farmi quattro giorni con le orecchiette di topolino… -