Premier League | giornata 38 | il Manchester City è campione

(Di domenica 22 maggio 2022) Ultimaal cardiopalma per la lotta al titolo con ilche va sotto in casa ma alla fine rimonta e si aggiudica ottavo campionato della sua storia; non basta al Liverpool la vittoria sofferta. Il Tottenham va in Champions mentre l’Arsenal in Europa. Retrocede il Burnley, si salva il Leeds. Di seguito l’analisi della38 di38: Man.-Aston Villa 3-2, Liverpool-Wolverhampton 3-1 Dall’inferno al paradiso. Questa la sintesi dell’incredibiledelche ad un quarto d’ora dalla fine era sotto 0-2 contro l’Aston Villa, reti di Cash e Coutinho. Poi la ...

Non sbaglia invece il Tottenham di Conte: 5 - 0 al Norwich e Championsconquistata , nulla da fare per l'Arsenal, che ha chiuso battendo 5 - 1 l'Everton. Burnley retrocesso , si salva il Leeds.E' un bel gruzzolo, ma sono briciole rispetto alla, il campionato di riferimento, dove il vincitore del torneo incassa più del doppio rispetto all'Italia: il Manchester City di Pep ...Giornata di verdetti in Premier League, con il Manchester City laureatosi campione d'Inghilterra per l'ottava volta nella sua storia, vincendo in rimonta contro l'Aston Villa: a decidere, la doppietta ...La Premier League non tradisce mai le attese: l'ultima giornata a cardiopalma ha condannato il Burnley in Championship, salvando il Leeds ...