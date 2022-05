Premier League 2021 2022 | Cash porta avanti l’Aston Villa | trema il City di Guardiola Il VIDEO del gol

(Di domenica 22 maggio 2022) Clamoroso all’Etihad Stadium, dove si decide la. Il Manchesterè infatti andato in svantaggio controal 37?. A trovare la via del gol è stato Matty, che si è inserito con i tempi giusti e di testa ha spedito in rete il cross di Digne. Grazie a questa rete, attualmente Manchestere Liverpool (che sta pareggiando 1-1 contro i Wolves) sono appaiate a quota 90 punti ma ad avere la meglio sarebbe ancora la squadra di. In alto ildel gol. SportFace.

Advertising

mundodeportivo : ?? ¡Goooool de Cash! ?? Manchester City 0-1 Aston Villa ?? Minuto 37 - Balthier01 : RT @mengaorcomics: premier league nesse momento - erma_gico : @gloriapoch72 Diretta gol Premier League...?? e #goreds - LeoFontes1981 : RT @mengaorcomics: premier league nesse momento - 01kaliu : RT @mengaorcomics: premier league nesse momento -

...19/5 Venerdì 20/5 Sabato 21/5 Domenica 22/5 Lunedì 23/5 Martedì 24/5 Mercoledì 25/5 Giovedì 26/5 Venerdì 27/5 Sabato 28/5 Domenica 29/5 Lunedì 30/5 Martedì 31/5 Mercoledì 1/6 CALCIO -......00 ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONALAl - Fateh - Al Taee 18:00 Al Ahli SC - Abha 20:00 ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL - PLAY OFF Boca Juniors - Tigre 21:00 ARMENIA...Crystal Palace-Manchester United scendono in campo per la 38esima giornata di campionato: dove vedere la Premier League in Diretta LIVE ...Brighton contro West Ham domenica 22 maggio alle ore 17:00 per la giornata numero 38 della Premier League: segui con noi la Diretta LIVE ...