Ponte Sente chiuso, ex Presidente Coia respinge le accuse: 'La nostra giunta cercò un percorso alternativo' (Di domenica 22 maggio 2022) ' Leggo su alcuni giornali le esternazioni di alcuni commentatori politici che ancora chiamano in causa, per le relative responsabilità, la giunta provinciale da me presieduta. Tengo a precisare che ... Leggi su ilgiornaledelmolise (Di domenica 22 maggio 2022) ' Leggo su alcuni giornali le esternazioni di alcuni commentatori politici che ancora chiamano in causa, per le relative responsabilità, laprovinciale da me presieduta. Tengo a precisare che ...

Advertising

giornalemolise : Ponte Sente chiuso, ex Presidente Coia respinge le accuse: 'La nostra giunta cercò un percorso alternativo' -… - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: La #viabilità, il #tallonedachille del #Molise - BeppeSammartino : RT @EcoAltoMolise: Quaranta milioni per il ponte Sente, Scarano: «Opera strategica, ma solo se collegata ad un tunnel sotto Capracotta» htt… - EcoAltoMolise : Quaranta milioni per il ponte Sente, Scarano: «Opera strategica, ma solo se collegata ad un tunnel sotto Capracotta» - TgrRaiMolise : La #viabilità, il #tallonedachille del #Molise -