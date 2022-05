Pomezia, non c’è pace con l’acqua: nuovo guasto e cittadini (di nuovo) a secco (Di domenica 22 maggio 2022) Continua il lungo elenco dei disagi con l’acqua per i cittadini di Pomezia. A pochi giorni dal guasto che aveva lasciato a secco il quartiere della Nuova Lavinium stamattina il problema si è ripresentato. Stando alle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un altro guasto, non distante dalla zona interessata due giorni fa. Manca l’acqua oggi a Pomezia Stando alle segnalazioni raccolte mancherebbe l’acqua in Via Ugo la Malfa e nella zona di Piazza Aldo Moro. In alcune abitazioni l’erogazione è totalmente assente mentre in altre la pressione sarebbe molto bassa. guasto alla rete Acea alla 167 Intanto nella zona della 167 un vero e proprio fiume d’acqua si è riversato in strada. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 maggio 2022) Continua il lungo elenco dei disagi conper idi. A pochi giorni dalche aveva lasciato ail quartiere della Nuova Lavinium stamattina il problema si è ripresentato. Stando alle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un altro, non distante dalla zona interessata due giorni fa. Mancaoggi aStando alle segnalazioni raccolte mancherebbein Via Ugo la Malfa e nella zona di Piazza Aldo Moro. In alcune abitazioni l’erogazione è totalmente assente mentre in altre la pressione sarebbe molto bassa.alla rete Acea alla 167 Intanto nella zona della 167 un vero e proprio fiume d’acqua si è riversato in strada. Il ...

