Politano | «Speravo di fare qualche gol in più | ma siamo contenti»

Le parole dell'attaccante del Napoli Le parole di Matteo Politano ai microfoni di Dazn prima di Spezia-Napoli: «Speravo di fare qualche gol in più, ma siamo contenti di aver raggiunto la qualificazione alla Champions League. Sappiamo che andrà via qualche giocatore importante, ma certamente ne arriveranno altri».

