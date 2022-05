Pnrr, Salvini: “No richiamini dall’Ue, sappiamo governarci da soli” (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo in grado di governarci da soli. Io penso e spero che in tempi di pandemia e di guerra l’Unione europea si occupi di pace e di lavoro, senza dare pagelline o fare richiamini burocratici. Non abbiamo bisogno della consulenza altrui”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro della scuola politica del partito a Milano, sulla lettera che la Commissione europea invierà al governo italiano con richiami sul fisco e sulla concorrenza. “Saremo in grado di spendere e di investire bene i soldi prestati, perché ricordo che in gran maggioranza non sono soldi regalati ma prestati. Ricordo all’Unione europea che negli ultimi anni gli italiani hanno versato nelle casse della Ue 100 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro”, ha continuato. ... Leggi su italiasera (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – “Siamo in grado dida. Io penso e spero che in tempi di pandemia e di guerra l’Unione europea si occupi di pace e di lavoro, senza dare pagelline o fareburocratici. Non abbiamo bisogno della consulenza altrui”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, a margine di un incontro della scuola politica del partito a Milano, sulla lettera che la Commissione europea invierà al governo italiano con richiami sul fisco e sulla concorrenza. “Saremo in grado di spendere e di investire bene i soldi prestati, perché ricordo che in gran maggioranza non sono soldi regalati ma prestati. Ricordo all’Unione europea che negli ultimi anni gli italiani hanno versato nelle casse della Ue 100 miliardi di euro in più rispetto a quelli che sono tornati indietro”, ha continuato. ...

Advertising

LaStampa : Pnrr, Salvini: “Richiami Ue? Siamo in grado di governarci da soli, non massacreremo gli italiani” - fisco24_info : Pnrr, Salvini: 'No richiamini dall'Ue, sappiamo governarci da soli': (Adnkronos) - Il segretario della Lega: 'Se qu… - LocalPage3 : Pnrr, Salvini: 'No richiamini dall'Ue, sappiamo governarci da soli' - mvdonato : RT @VeroDeRomanis: Senatore #Salvini quello che chiede l’Europa è esattamente il contenuto del #Pnrr. Documento scritto e approvato dal gov… - infoitinterno : Pnrr, Salvini a Ue: “Non massacreremo italiani. Ci governiamo da soli” -