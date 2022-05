Playoff Serie B 2021/2022: è il Monza a timbrare il pass per la finale (Di domenica 22 maggio 2022) Il Monza vince anche il match di ritorno contro il Brescia e conquista l’accesso alla finale Playoff di Serie B 2021/2022. Sono le rondinelle a partire forte, sbloccando subito il match al sesto minuto grazie alla rete siglata da Tramoni. L’attaccante numero 27 raccoglie un pallone vagante in area e spara un destro all’incrocio dei pali. Dopo il vantaggio biancazzurro, sono i brianzoli a sfiorare la rete in una doppia occasione, entrambe procuratasi da Gytkaercon. E’ lui a provarci prima con un tiro a giro e successivamente staccando di testa. Nulla da fare per gli uomini di Stroppa, che tornano negli spogliatoi sotto 1-0. Ad inizio ripresa sono i biancorossi a spingere maggiormente: Mazzitelli ci prova al minuto 52 con un gran destro dalla distanza che si infrange sull’incrocio ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ilvince anche il match di ritorno contro il Brescia e conquista l’accesso alladi. Sono le rondinelle a partire forte, sbloccando subito il match al sesto minuto grazie alla rete siglata da Tramoni. L’attaccante numero 27 raccoglie un pallone vagante in area e spara un destro all’incrocio dei pali. Dopo il vantaggio biancazzurro, sono i brianzoli a sfiorare la rete in una doppia occasione, entrambe procuratasi da Gytkaercon. E’ lui a provarci prima con un tiro a giro e successivamente staccando di testa. Nulla da fare per gli uomini di Stroppa, che tornano negli spogliatoi sotto 1-0. Ad inizio ripresa sono i biancorossi a spingere maggiormente: Mazzitelli ci prova al minuto 52 con un gran destro dalla distanza che si infrange sull’incrocio ...

