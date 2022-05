Playoff Nba 2021 2022 | Miami resiste al tentativo di rimonta di Boston e conquista gara-3

Advertising

I Miami Heat si riprendono il fattore campo in gara - 3 della finale di Eastern Conference e battono i Boston Celtics per 103 - 109 in quello che potrebbe essere uno dei punti di svolta della serie. ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiMiami resiste e vince gara - 3 anche senza Butler Guidati dai 31 punti di Adebayo e dal ritorno in campo di Lowry, i Miami Heat resistono al tentativo ... Playoff NBA, Boston Celtics: Marcus Smart si fa male, ma torna in campo come Pierce. VIDEO Fattore campo fondamentale per Miami, che lo fa saltare superando Boston al TD Garden per 109-103. Partita incontenibile di Bam Adebayo.L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dallas Mavericks-Golden State Warriors, sfida valida come gara-3 della finale di Western Conference dei playoff di Nba 2021/2022. I Mavs dovranno cercar ...