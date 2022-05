Play Music Stop War: artisti sul palco per dire “no” alla guerra (Di domenica 22 maggio 2022) La Musica in prima linea per diffondere il proprio grido al “no” alla guerra ha riunito diversi artisti appartenenti alla scena Musicale a Roma, sabato 21 maggio. L’evento a sostegno del grande impegno umanitario della comunità di Sant’Egidio – occupata anche nell’accoglienza ai profughi dall’Ucraina – si è svolto a Roma dinanzi una piazza colma di persone. Intente quest’ultime ad unirsi nel segno della pace. Play Music Stop War ha visto sul palco artisti di fama internazionale esibirsi con la propria Musica, per sensibilizzare alla pace e coinvolgere le masse, specie più giovani. Photo Credits: Teresa Comberiati Play Music ... Leggi su velvetmag (Di domenica 22 maggio 2022) Laa in prima linea per diffondere il proprio grido al “no”ha riunito diversiappartenentiscenaale a Roma, sabato 21 maggio. L’evento a sostegno del grande impegno umanitario della comunità di Sant’Egidio – occupata anche nell’accoglienza ai profughi dall’Ucraina – si è svolto a Roma dinanzi una piazza colma di persone. Intente quest’ultime ad unirsi nel segno della pace.War ha visto suldi fama internazionale esibirsi con la propriaa, per sensibilizzarepace e coinvolgere le masse, specie più giovani. Photo Credits: Teresa Comberiati...

