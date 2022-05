Pioli festeggia lo scudetto: 'Sono felice per l'universo Milan. Ce lo siamo meritati ' (Di domenica 22 maggio 2022) Stefano Pioli Reggio Emilia, 22 maggio 2022 " Al Mapei Stadium di Reggio Emilia esplode la festa rossonera. Il Milan è campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) StefanoReggio Emilia, 22 maggio 2022 " Al Mapei Stadium di Reggio Emilia esplode la festa rossonera. Ilè campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. I rossoneri hanno ...

Advertising

riotta : Complimenti @acmilan e Mister Pioli per un titolo di Campioni d'Italia meritato con determinazione. Applausi @Inter… - pietroraffa : L'Ac Milan è Campione d'Italia! ???? 'Chi vince festeggia, chi perde spiega' (cit. Stefano Pioli). E noi festeggi… - SegatoMaurizio : RT @riotta: Complimenti @acmilan e Mister Pioli per un titolo di Campioni d'Italia meritato con determinazione. Applausi @Inter @BausciaCaf… - milanonoko : RT @riotta: Complimenti @acmilan e Mister Pioli per un titolo di Campioni d'Italia meritato con determinazione. Applausi @Inter @BausciaCaf… - AlBizzotto : RT @riotta: Complimenti @acmilan e Mister Pioli per un titolo di Campioni d'Italia meritato con determinazione. Applausi @Inter @BausciaCaf… -