Pg Patronaggio | Celebrazioni gran carnevale | ma ci chiediamo se orrore può ripetersi?

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 maggio 2022) Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "In questoche sembra la cifra distintiva delledel trentennale di quella che è stata unade tragedia umana, professionale e politica non solo siciliana ma dell'Italia intera, in pochi si sono posti una domanda che per me suona angosciante: potrebbetutto questo? La risposta è purtroppo, drammaticamente, sì". E' la denuncia, in una intervista all'Adnkronos, del Procuratore generale di Cagliari Luigi, che per molti anni ha fatto parte della Direzione distrettuale di Palermo e si è occupato dei più importanti processi di mafia. Ha lavorato per anni al fianco di Paolo Borsellino e ha conosciuto da vicino il giudice Giovanni Falcone. "Perché, al di là delle facili affermazioni ...