Perché il nucleare non è il male assoluto (Di domenica 22 maggio 2022) Luca Romano è un fisico, classe 80, che sui social combatte da anni battaglie contro le falsità sull’energia nucleare. Dalla sua difesa del nuke ne è uscito lo splendido L’avvocato dell’atomo per Fazi editore. Se volete affrontare una discussione seria sul nucleare in tempi di dipendenza dal gas russo, compratelo. Ha una penna felicissima: «Nella classifica di chi gode di peggior stampa, l’energia nucleare si colloca tra la camorra e l’Isis». E in un paese che spende otto miliardi in cartomanti, conviene pensare che ci si beva tutto, soprattutto se incute timore come le radiazioni. Il libro di Romano è geniale Perché interviene laddove colpiscono i pregiudizi. Per questo le due «udienze» del finto processo inscenato nel libro, che più abbiamo apprezzato riguardano la paura degli incidenti nucleari e il timore delle ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 22 maggio 2022) Luca Romano è un fisico, classe 80, che sui social combatte da anni battaglie contro le falsità sull’energia. Dalla sua difesa del nuke ne è uscito lo splendido L’avvocato dell’atomo per Fazi editore. Se volete affrontare una discussione seria sulin tempi di dipendenza dal gas russo, compratelo. Ha una penna felicissima: «Nella classifica di chi gode di peggior stampa, l’energiasi colloca tra la camorra e l’Isis». E in un paese che spende otto miliardi in cartomanti, conviene pensare che ci si beva tutto, soprattutto se incute timore come le radiazioni. Il libro di Romano è genialeinterviene laddove colpiscono i pregiudizi. Per questo le due «udienze» del finto processo inscenato nel libro, che più abbiamo apprezzato riguardano la paura degli incidenti nucleari e il timore delle ...

Advertising

Fabio_J_Mei : @mari_arena75 Soccia! Babina! Ahahah già quo è caldo! E tu.. Non sei certamente unrefrigerio eh? No! Dico! Te lo di… - marioerdrago : Noi invece continuiamo con il fossile, svendolando di tanto in tanto l'opzione nucleare... perché siamo i più furbi - tadvirago : RT @NikeSkywalker: Uno solo dei mille missili russi #Sarmat Justice, non intercettabile perché può variare velocità e rotta orbitali imprev… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Uno solo dei mille missili russi #Sarmat Justice, non intercettabile perché può variare velocità e rotta orbitali imprev… - NikeSkywalker : Uno solo dei mille missili russi #Sarmat Justice, non intercettabile perché può variare velocità e rotta orbitali i… -

Risultati della cieca ideologia: il governo tedesco vuole progressivamente demolire la rete di distribuzione del gas naturale tedesca ... ma il ministro ha risposto che questo non accadrà mai perché non è conveniente. Se il Ministero ... paragonabile alla graduale eliminazione dell'energia nucleare e alla fine della produzione di energia ... R.M.N. Recensione ... a fare il lavoro che i locali non vogliono più fare, perché pagati troppo poco. E le tensioni ... , che sta per risonanza magnetica nucleare, l'esame cui viene sottoposto il padre del protagonista a un ... Agenda Digitale ... ma il ministro ha risposto che questo non accadrà mainon è conveniente. Se il Ministero ... paragonabile alla graduale eliminazione dell'energiae alla fine della produzione di energia ...... a fare il lavoro che i locali non vogliono più fare,pagati troppo poco. E le tensioni ... , che sta per risonanza magnetica, l'esame cui viene sottoposto il padre del protagonista a un ... Nucleare per l'indipendenza energetica: è tabù in Italia