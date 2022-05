Perché il 22 maggio è sempre il grande giorno del calcio italiano (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag – Effettuerà l’ennesimo sorpasso Inzaghi, lo specialista in ribaltoni finali (anche subiti), o completerà il capolavoro Pioli? Con le due gare in programma alle ore 18.00 si conclude l’appassionante lotta al vertice tra Inter e Milan: in serata sapremo finalmente quale squadra si cucirà al petto lo scudetto 2021/22. Curriculum dell’allenatore nerazzurro a parte – tricolore della Lazio, il 5 maggio, la rimonta subita nel 2018 – tutto fa pensare che questa notte la Madonnina si vestirà di rossonero: classifica, avversario, tenuta difensiva, forma dei migliori giocatori. E anche la storia: sì, Perché in 90 anni di girone unico, quando si parla dei 5 capovolgimenti riusciti all’ultimo respiro, sappiamo che in mezzo c’è sempre stata la Juventus, la quale ha inaspettatamente festeggiato in quattro occasioni. Oggi tagliata fuori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag – Effettuerà l’ennesimo sorpasso Inzaghi, lo specialista in ribaltoni finali (anche subiti), o completerà il capolavoro Pioli? Con le due gare in programma alle ore 18.00 si conclude l’appassionante lotta al vertice tra Inter e Milan: in serata sapremo finalmente quale squadra si cucirà al petto lo scudetto 2021/22. Curriculum dell’allenatore nerazzurro a parte – tricolore della Lazio, il 5, la rimonta subita nel 2018 – tutto fa pensare che questa notte la Madonnina si vestirà di rossonero: classifica, avversario, tenuta difensiva, forma dei migliori giocatori. E anche la storia: sì,in 90 anni di girone unico, quando si parla dei 5 capovolgimenti riusciti all’ultimo respiro, sappiamo che in mezzo c’èstata la Juventus, la quale ha inaspettatamente festeggiato in quattro occasioni. Oggi tagliata fuori ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L’attacco a Berlusconi perché dice la verità sulle sanzioni, il motivo per cui gli Usa non guadagnano dalla guerr… - MrLin27 : L'ho letto su Focus: Giornata mondiale della biodiversità: perché è il 22 maggio? - massimo73487360 : RT @Ci1812: Il 22 maggio 1895 nasceva Giacomo Matteotti. Fu un deputato socialista di grande spessore. Fu assassinato dai fascisti perché d… - FabrizioSigolo : RT @Ci1812: Il 22 maggio 1895 nasceva Giacomo Matteotti. Fu un deputato socialista di grande spessore. Fu assassinato dai fascisti perché d… - FrancyontheMoon : @pasqualelau Tutti articoli scritti non oltre il 2019. Hai qualcosa da dire al riguardo? O sei in malafede e ti int… -

Il restauro di Michelangelo in un documentario eccezionale di Aldo Grasso Perché oggi un documentario così non troverebbe più spazio nella tv generalista Sabato pomeriggio, ... Maggio 1972: Laszlo Toth, al grido "Sono Gesù Cristo risorto dalla morte", aggredì ... Pixel 6a uscirà a luglio, ma l'unboxing è già online: Google lo ha pubblicato per errore Google ha annunciato Pixel 6a lo scorso 11 maggio, durante il Google I/O, ma lo smartphone non arriverà sul mercato internazionale (Italia ...ha attirato molto l'attenzione degli utenti Google perché ... la Repubblica di Aldo Grassooggi un documentario così non troverebbe più spazio nella tv generalista Sabato pomeriggio, ...1972: Laszlo Toth, al grido "Sono Gesù Cristo risorto dalla morte", aggredì ...Google ha annunciato Pixel 6a lo scorso 11, durante il Google I/O, ma lo smartphone non arriverà sul mercato internazionale (Italia ...ha attirato molto l'attenzione degli utenti Google... Giornata mondiale della biodiversità: perché è un valore