Perché il 22 maggio è sempre il grande giorno del calcio italiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Roma, 22 mag – Effettuerà l’ennesimo sorpasso Inzaghi, lo specialista in ribaltoni finali (anche subiti), o completerà il capolavoro Pioli? Con le due gare in programma alle ore 18.00 si conclude l’appassionante lotta al vertice tra Inter e Milan: in serata sapremo finalmente quale squadra si cucirà al petto lo scudetto 2021/22. Curriculum dell’allenatore nerazzurro a parte – tricolore della Lazio, il 5, la rimonta subita nel 2018 – tutto fa pensare che questa notte la Madonnina si vestirà di rossonero: classifica, avversario, tenuta difensiva, forma dei migliori giocatori. E anche la storia: sì,in 90 anni di girone unico, quando si parla dei 5 capovolgimenti riusciti all’ultimo respiro, sappiamo che in mezzo c’èstata la Juventus, la quale ha inaspettatamente festeggiato in quattro occasioni. Oggi tagliata fuori ...