Perché al salone di Torino vince il cretino di sinistra

Per quanto il saggio Sulla libertà che John Stuart Mill pubblicò nel 1858 fosse stato ispirato, come l'autore stesso ci ricorda, dall'altro saggio, quello Sui limiti dell'attività dello Stato che Wilhelm von Humbold aveva scritto a fine Settecento ma che aveva visto la stampa solo nel 1851, il filosofo inglese era interessato maggiormente a un altro problema rispetto a quello che aveva fino allora dominato in casa liberale. Per lui di trattava di preservare la libertà dell'individuo non solo dallo Stato, ma anche dal potere che in tempi moderni su di lui esercita la società (che non è più quella "civile" dei liberali classici). O, per meglio dire, quella che il filosofo inglese a più ripresa chiama l'"opinione comune". Per questa parte, il maestro di Mill era stato Alexis de Tocqueville, con il quale aveva intrattenuto una significativa corrispondenza, che lo aveva messo in guardia ...

ricmaggiolo : 'Spieghiamo ai giovani che l’Italia ripudia la guerra. E loro, i nostri ragazzi, ti guardano e ti chiedono “perché… - Ale_salone : PERCHÉ NON LO FA SEMPRE!? PERCHÉ?! - Alex_Salone : RT @santegidionews: Marco Impagliazzo: 'Sono qui per dire grazie a tutti. La guerra contro l'Ucraina è piena di energia negativa, violenza.… - IaIibIue_ : Il fatto che ci siano pure i manga al salone del libro non è un bene per la sottoscritta perché anche se il mese pr… - elle_viosa : io domani devo andare al salone del libro, mercoledì è il mio compleanno e venerdì vado al prom di scuola ecco spi… -

Fra giovani adelphiani e vecchi leoni, a Torino si corre come Jacobs ...cui tutti quelli che conosci stanno al Salone, e vorrebbero essere altrove. Sono tutti di corsa, fuori dal Lingotto arriva il Giro d'Italia, all'Oval c'è la star dell'atletica Marcell Jacobs, perché ... Chadia Rodriguez gioca (seriamente) con il sesso Ci siamo allora chiesti perché il direttore del Salone all'incontro di ieri con Chadia Rodriguez non fosse presente. Non si può partecipare a tutti gli incontri, ma a questo, ecco, avrebbe fatto bene ... Tiscali ...cui tutti quelli che conosci stanno al, e vorrebbero essere altrove. Sono tutti di corsa, fuori dal Lingotto arriva il Giro d'Italia, all'Oval c'è la star dell'atletica Marcell Jacobs,...Ci siamo allora chiestiil direttore delall'incontro di ieri con Chadia Rodriguez non fosse presente. Non si può partecipare a tutti gli incontri, ma a questo, ecco, avrebbe fatto bene ... Vlahovic: 'Amo la Juventus perché non molla mai, come me'