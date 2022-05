Per il futuro ci vorrebbero scelte impopolari, col clima che c’è a Napoli la vediamo dura (Di domenica 22 maggio 2022) Il Napoli chiude in bellezza il campionato. Tre a zero in casa dello Spezia in una partita in cui Spalletti ha preferito giocare le riserve. Che hanno vinto senza problemi con gol di Politano, Zielinski e Demme. Partita senza storia in cui ha spiccato l’interruzione per lancio di oggetti tra tifosi di Napoli e Spezia. Sarà senza fine – e senza alcuna speranza di convincere chi la pensa diversamente – la discussione sul campionato del Napoli. Ciascuno rimarrà della propria idea. Il Napoli ha chiuso al terzo posto a 79 punti, frutto di un andamento costante confermato dai punti conquistati nei due gironi: 39 in quello d’andata e 40 in quello di ritorno. Numeri che smentiscono coloro i quali, per settimane, hanno battuto sul presunto calo fisico e sulle squadre di Spalletti che calerebbero sempre nei gironi di ritorno. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Ilchiude in bellezza il campionato. Tre a zero in casa dello Spezia in una partita in cui Spalletti ha preferito giocare le riserve. Che hanno vinto senza problemi con gol di Politano, Zielinski e Demme. Partita senza storia in cui ha spiccato l’interruzione per lancio di oggetti tra tifosi die Spezia. Sarà senza fine – e senza alcuna speranza di convincere chi la pensa diversamente – la discussione sul campionato del. Ciascuno rimarrà della propria idea. Ilha chiuso al terzo posto a 79 punti, frutto di un andamento costante confermato dai punti conquistati nei due gironi: 39 in quello d’andata e 40 in quello di ritorno. Numeri che smentiscono coloro i quali, per settimane, hanno battuto sul presunto calo fisico e sulle squadre di Spalletti che calerebbero sempre nei gironi di ritorno. ...

