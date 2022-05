Panchina Verona: sondato Cioffi per il dopo Tudor (Di domenica 22 maggio 2022) . Aria di cambiamenti nella società scaligera Secondo Sky Sport Igor Tudor starebbe pensando di salutare il Verona. Il croato ritiene che la squadra non possa rendere più di quanto fatto nell’attuale stagione, inoltre la partenza del D’Amico, che con Tudor intratteneva un rapporto speciale, ha un peso. Il suo futuro potrebbe essere o al Bologna in caso di addio di Mihajlovic o in Turchia. Attualmente per la Panchina scaligera il favorito sembra essere Gabriele Cioffi, attuale allenatore dell’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) . Aria di cambiamenti nella società scaligera Secondo Sky Sport Igorstarebbe pensando di salutare il. Il croato ritiene che la squadra non possa rendere più di quanto fatto nell’attuale stagione, inoltre la partenza del D’Amico, che conintratteneva un rapporto speciale, ha un peso. Il suo futuro potrebbe essere o al Bologna in caso di addio di Mihajlovic o in Turchia. Attualmente per lascaligera il favorito sembra essere Gabriele, attuale allenatore dell’Udinese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

