Offensiva russa per sfondare nel Donbass. Zelensky: situazione estremamente difficile (Di domenica 22 maggio 2022) I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) I russi stanno tentando dia Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come ...

Advertising

RaiNews : La Moldavia secondo alcuni analisti potrebbe essere il successivo bersaglio di un'offensiva russa una volta termina… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Ci pare che l'offensiva russa all'Ucraina duri da sempre e concepiamo il valore del sacrificio come un impegno lontano dal… - ilfoglio_it : Ci pare che l'offensiva russa all'Ucraina duri da sempre e concepiamo il valore del sacrificio come un impegno lont… - infoitestero : Così le forze ucraine hanno fatto saltare in aria un ponte nella regione di Luhansk per fermare l'offensiva russa - comedian72 : RT @gianmicalessin: Popashna, il mio reportage da uno dei due epicentri dell’offensiva russa nel Donbass.Così Mosca sta chiudendo in una s… -