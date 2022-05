(Di domenica 22 maggio 2022) Se state aspettando l’offerta giusta per acquistare l’13, sicuramente quella odierna presente supuò fare al caso vostro, visto come sia presente l’13 Galassia da 128GB di memoria interna ad un ottimo sconto. L’ultimo top di gamma di casa Apple sta conquistando tantissimi utenti, le vendite sono più che positive e senza dubbio queste offerte presenti sui siti di e-commerce possono agevolarne l’acquisto. Riscontri sulla nuova offerta didedicata all’13 questo fine settimana Altra promozione, dunque, dopo quella trattata di recente. Se si ha quindi intenzione di risparmiare qualche euro dall’acquisto dell’13, non lasciatevi scappare la proposta che quest’oggi faper il modello Galassia da 128GB di storage interno. ...

OptiMagazine

Apple Watch Serie 8: quando arriva La terzina di nuovi smartwatch potrebbe essere presentata a settembre 2022 ,in cui probabilmente vedremo anche l'14, ma non è certo che sia così. ...In quell', Bill Gates aveva ammesso di preferire Android ad iOS , senza però fornire ... anche se nel 2021 affermava di non disdegnare l'uso dicome secondo telefono. La cosa ... Occasione iPhone 13 su Amazon il 22 maggio: cala di nuovo il prezzo Scoprite i tantissimi prodotti attualmente in offerta da MediaWorld in occasione della promozione "Apple Weekend"!Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS. L’iPhone 12 Mini 5G da 128GB che sognavi lo pr ...