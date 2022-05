(Di domenica 22 maggio 2022) La campionessa olimpica ha migliorato di sei centesimi il primato della Ledecky ADELAIDE (AUSTRALIA) - Ariarne, campionessa olimpica in carica dei 200 e 400 metri stile libero a Tokyo, ha ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Nuoto: 400 sl, record del mondo per l'australiana Titmus - Luxgraph : Nuoto, lampo Titmus: è nuovo record del mondo sui 400 stile libero - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AriarneTitmus #FedericaPellegrini Nuoto, Ariarne Titmus straordinaria! Nuovo record del mondo… - sportli26181512 : Nuoto, l'australiana Titmus sigla il nuovo record mondiale nei 400 stile libero: Impresa dell'australiana Ariarne T… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto, record mondiale nei 400 stile libero per l'australiana Titmus -

... campionessa olimpica in carica dei 200 emetri stile libero a Tokyo, ha battuto il record del mondo deimetri ad Adelaide, durante i Campionati australiani diche qualificano ai ......La bicampionessa olimpica di Tokyo (nei 200 estile libero) Ariarne Titmus ha stupito tutto il mondo nel corso dei campionati australiani difacendo segnare il nuovo record mondiale nei...ha battuto il record del mondo dei 400 metri ad Adelaide, durante i Campionati australiani di nuoto che qualificano ai Mondiali estivi di Budapest. Titmus ha nuotato in 3'56"40, migliorando di sei ...L'australiana classe 2000, bicampionessa olimpica, trionfa ai campionati nazionali in corso ad Adelaide cancellando il primato dell'americana Ledecky, che restisteva dal 2016 ...