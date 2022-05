Novità nail art estate 2022 | la manicure multicolor di Chiara Ferragni e gli swirl

(Di domenica 22 maggio 2022) Laart della prossimadeve essere molto sbarazzina e colorata. Per avere delle unghie di questo tipo si deve prendere ispirazione dache ha sfoggiato unadavvero molto originale. Tendenzeartlancia continuamente tante nuove tendenze e ultimamente ha realizzato una, perfetta per le lunghe giornate estive. Più precisamente l'influencer ha dipinto le sue unghie con delle tonalità alternate e diverse. Quindi il pollice e l'anulare è di colore fucsia, l'indice e il mignolo sono celesti e il medio di un bel verde smeraldo. La...

Advertising

Ultim'ora News

...estiva Ecco lepiù interessanti di stagione in fatto di smalto per unghie, perfette per creare le vostre manicure di tendenza! Smalti estate 2022 Chanel Le Vernis 917 Terra Rossa Kiko...'I trattamenti estetici non sono certamente una- dice la Prof. Gabriella Fabbrocini ... L'argomento è stato al centro del meeting internazionale Hair&and Anti - Aging, organizzato dalla ... Novità nail art primavera-estate 2022, le unghie color block e la manicure nera di Laura Pausini