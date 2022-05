Norwich-Tottenham oggi in tv: orario e diretta streaming Premier League 2021/2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Il Tottenham di Antonio Conte verrà ospitato dal Norwich nell’ultima giornata della Premier League 2021/2022. Con una vittoria o un pareggio contro il già retrocesso Norwich, l’ex allenatore dell’Inter riporterà il Tottenham in Champions League dopo due anni di assenza. Appuntamento oggi, domenica 22 maggio, alle ore 17. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming sull’app SkyGo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ildi Antonio Conte verrà ospitato dalnell’ultima giornata della. Con una vittoria o un pareggio contro il già retrocesso, l’ex allenatore dell’Inter riporterà ilin Championsdopo due anni di assenza. Appuntamento, domenica 22 maggio, alle ore 17. La partita verrà trasmessa insu Sky Sport Football (live anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e insull’app SkyGo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #NorwichTottenham oggi in tv: orario e diretta streaming - infobetting : Norwich-Tottenham (22 maggio, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Norwich-Tottenham (22 maggio, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - PremierShowIT : ???? Champions League ???? ?? Il Tottenham si qualifica se fa almeno un pareggio contro il Norwich. ?? L'Arsenal si qua… - OiaServicesLtd : RT @ENJOYBET_OIA: #PremierLeague: al #Liverpool serve un miracolo per superare il #City: i #pronostici su -