“Non te ne puoi andare” Alessandro stroncato da un malore in casa | 44 anni | lascia 3 figli

Alessandro Di Stefano muore dopo malore. 44 anni, fatale probabilmente un infarto nella sua casa di Madonna dell'Olmo, a Cuneo. Sotto choc l'intera comunità dove Di Stefano era molto conosciuto e attivo. Lavorava dallo scorso anno per la Westport Fuel Systems Italia di Cherasco, dove si occupava di collaudi e automazione. In passato aveva lavorato anche per la Nord Engineering di Caraglio e la Swisslog a Cuneo. Era inoltre molto attivo nel mondo della cultura. Alessandro era noto per la sua attività di attore dilettante, componente dell'Accademia Teatrale "Giovanni Toselli" dal 2015. In questi anni aveva partecipato a numerosi spettacoli e performance, diplomandosi anche come attore cinematografico presso l'Accademia Artisti.

