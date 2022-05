Non solo Liverpool-Manchester City: Conte per la Champions e Ronaldo per l'Europa, tutti i possibili verdetti (Di domenica 22 maggio 2022) Ci si appresta a vivere una domenica elettrizzante. Una di quelle giornate sportive che potrebbero lasciare senza fiato dal primo all'ultimo... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Ci si appresta a vivere una domenica elettrizzante. Una di quelle giornate sportive che potrebbero lasciare senza fiato dal primo all'ultimo...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - NDJ_Official : Non voglio dire molte parole oggi prima la partita. Solo due. Sempre Milan ???? @acmilan - Mov5Stelle : Se per affermare il proprio impegno per l'Europa bastasse soltanto dire 'Sono fedele all'Europa' il risultato sareb… - Kamishiro_99 : RT @belle_brunella: Un anno fa ho conosciuto la disperazione, ho creduto di morire, poi ho capito che nell’amore non si muore, che ci sei e… - LucySt79 : @Biancaneuro No, perché potrebbe essere solo una la colpevole. Ragionando così, si assume che tutte le donne dell'a… -